Einbrecher steigen in Kluse in zwei Firmen ein

In der Gemeinde Kluse wurde in zwei Firmen eingebrochen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Kluse. In gleich zwei Firmen sind Einbrecher in der vergangenen Woche in Kluse eingestiegen. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld, einen Mercedes sowie Werkzeuge.