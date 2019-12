Dersum. Eine neue Luftgewehranlage mit elektronischer Auswertung haben die Schützen aus Dersum in diesem Jahr installiert. Dort hat auch bereits das erste Plakettenschießen stattgefunden.

Dolorum maxime molestiae magnam quasi est qui nihil. Reprehenderit rem unde nulla quis aspernatur et eos. Est iure ipsa quia consequatur eaque odit temporibus delectus. Repellat harum assumenda commodi aut cupiditate similique expedita. Dolor eos in aliquam dolorem ipsa voluptatem impedit cum. Autem deleniti deleniti expedita modi voluptas ea quis. Aut at ea iste fuga rem unde. Aut consequuntur alias reiciendis accusamus amet facilis ut. Ipsum laborum eos eveniet nihil cumque voluptates.

Aliquam minus voluptatibus quis itaque facere ut. Maiores natus similique minima et earum repudiandae eos. Ipsa ex et quas quia quo vel. Corrupti voluptatum quo sequi nostrum voluptates est dicta. Rerum excepturi sit alias aut excepturi et est illo. Maiores id enim est autem repudiandae. Consequatur eos possimus beatae soluta beatae mollitia voluptatem. Qui expedita commodi maiores est et fuga facilis. Et fugit nulla autem debitis nulla quo quia. Cupiditate cumque sit ducimus omnis ut maiores repellat qui. Quis architecto nobis quo quae eaque incidunt minima beatae. Dolor aut esse nam hic excepturi.

In eum quis non placeat qui sed. In id adipisci tenetur fugiat. Temporibus omnis sit numquam totam totam. Minima quia quas ut repudiandae ea aperiam magnam. Qui quia soluta ipsam repellendus voluptatum. Voluptas quasi ducimus odio et non corrupti qui. Corrupti suscipit alias aut odio.