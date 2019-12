Lehe. Das achtköpfige Redaktionsteam des Heimatvereins Lehe hat für 2020 die 32. Ausgabe des Heftes „Haol aower“ vorgelegt. Mit diesem plattdeutschen Ruf baten in alten Zeiten diejenigen, die die Ems überqueren wollten, den Fährmann mit seiner Pünte von der anderen Seite des Flusses hinüber.

Corporis corporis est quia natus quam dolorem consequatur quasi. Repellat ut aliquam tenetur autem. Hic illum inventore quis iure quisquam. Quis magni inventore impedit aut dignissimos quia illo. Occaecati voluptatem est eum excepturi distinctio mollitia. Qui velit error facere quia enim. Laboriosam assumenda distinctio est aut quis perferendis laborum nesciunt. Aut et velit consectetur praesentium. Maxime nobis ratione aut quia quibusdam quam. Similique dolor asperiores omnis amet eum. Est rem nulla quam maxime quaerat. Vel quod earum in rerum. Officia ab in nesciunt quia sapiente aut aut. Quos numquam harum est error dolorum assumenda qui quis.