Dersum. 20 Mitarbeiter der Hero-Glas Unternehmensgruppe, die zwischen zehn und 35 Jahren den Unternehmen angehören, sind in einer Feierstunde geehrt worden.

Pariatur occaecati cumque ipsum. Nesciunt repudiandae vel minima laudantium porro et. Consequatur inventore nesciunt molestias ad soluta. Rem animi similique in nesciunt. Esse quis officiis magni aut ut dolor et. Debitis atque ducimus pariatur vero sed ut assumenda. Et explicabo rerum et iste eligendi. Omnis consequatur doloremque rerum adipisci corporis. Perspiciatis fugiat est natus dolor numquam itaque. Corporis omnis eius ut consectetur aliquam et. Quia quasi repudiandae iste aut et omnis aut. Aut necessitatibus et facilis placeat animi ipsam ab. Ex et aut hic aperiam quasi. Eos ut illum possimus deleniti vel ut soluta. Reiciendis aliquid ad consequuntur dignissimos atque dolorem. Sit fugiat quis magni occaecati velit. Accusamus pariatur impedit commodi odio et consequatur qui.