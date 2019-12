Neubörger. Die Gemeinde Neubörger will im kommenden Jahr ein neues Baugebiet schaffen und damit vor allem junge Familien ansprechen. Die Siedlung „Jümberg“ im Nordosten des Gemeindegebiets wird um 20 Bauplätze erweitert. Über ein Punktesystem sollen die Grundstücke an die Interessenten vergeben werden.

„Wir wollen jungen Menschen etwas bieten und Neubörger in die richtige Richtung führen“, sagte Bürgermeister Ulrich Müller (Freie Wählergemeinschaft Neubörger/FWN) auf der jüngsten Ratssitzung. Dafür sei es nötig, neue Baugrundstücke „anzupacken“. „Viele junge Leute wollen bei uns in Neubörger bleiben“, erklärte Müller. Es seien bereits zahlreiche Anfragen für Bauvorhaben eingegangen.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, soll ab dem Frühjahr 2020 das neue Baugebiet am „Jümberg“ erschlossen werden. Westlich des „Waldwegs“ entstehen in einem ersten Schritt 20 neue Grundstücke, die über eine Zufahrt aus südlicher Richtung von der „Feldstraße“ erreicht werden können. Später sollen hier sogar 50 bis 60 neue Häuser stehen – so der Plan der Gemeinde. Mit Beginn der ersten Baumaßnahmen werde man sofort die Erweiterung des Gebietes beantragen, sagte Müller.

Um die Vergabe der Bauplätze möglichst fair zu gestalten, greift die Gemeinde Neubörger auf ein Punktesystem zurück. Dieses bewertet die Bewerber nach verschiedenen Kriterien und sorgt so für eine Reihenfolge im Vergabeverfahren. „Das Punktesystem soll alle Aspekte berücksichtigen“, sagte Ratsherr Christoph Wöste (FWN). Man wolle sich bei der Vergabe der Bauplätze nicht angreifbar machen, Neubörgeraner sollen nicht speziell bevorzugt werden, so Wöste.

Gemeinsam mit einem mehrköpfigen Gremium erarbeitet Wöste derzeit das Punktesystem. Dabei orientiere man sich an Modellen aus anderen Gemeinden. „In der ersten Sitzung in 2020 wird das System dem Rat vorgestellt“, kündigte Wöste an. Danach erfolge die Vergabe der Bauplätze. „So, dass wir da sauber rauskommen“, sagte der Ratsherr.