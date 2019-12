Neubörger. Während allerorts über den Sinn oder den Unsinn des Feuerwerks an Silvester und Neujahr geredet wird, hat die emsländische Gemeinde Neubörger für mehrere Plätze im Ortskern ein Böllerverbot ausgesprochen. Eine schlüssige Entscheidung, ruft man sich die Geschehnisse des vergangene Jahreswechsels ins Gedächtnis, findet unser Kommentator.

