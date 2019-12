Dörpen. Neue Konrektorin der Grundschule Dörpen ist Christin Hartmann. Zur Amtseinführung gratulierte auch der Dörpener Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken.

Hartmann, die seit 2015 Lehrerin an der Grundschule ist, zeigte sich in einer Feierstunde gerührt von den Glückwünschen ihrer Kollegen, der Schüler und der Gemeinde. Sie freue sich darauf, in der Schule eine so verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.

In einem Lied wünschten Hartmanns Schüler ihr Spaß, Geduld und Mut in ihrem neuen Amt. Zudem schenkten sie ihr ein Bild eines Baumes, auf dem sich jeder der über 200 Schüler der Grundschule mit einem Daumenabdruck verewigt hatte.

"Es gehört eine Menge Hingabe und Mut dazu, Konrektorin zu werden", lobte Schulleiterin Yvonne Gövert Hartmanns Einsatz. Auch Wocken äußerte seine Freude über die Vervollständigung der Schulleitung. Er hoffe, dass durch Hartmanns Tätigkeit nun noch mehr Stabilität in der Grundschule herrscht und wünschte ihr "eine glückliche Hand" in ihrem Amt.