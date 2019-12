Sanierung am Dörpener Sportpark: Sportlern etwas bieten

Dörpen. Die Gemeinde Dörpen will das Umkleidegebäude am Sportpark umfassend sanieren. Doch die Finanzierung lief nicht ganz so wie geplant. Ein Kommentar.

Wer sich Hoffnungen macht, kann auch schnell enttäuscht werden: Dass die eingeplante Förderung für die Sanierung des Umkleidegebäudes am Dörpener Sportpark durch das Land Niedersachsen – die immerhin 40 Prozent der Kosten decken sollte – wegfällt, ist natürlich ärgerlich.

Erfreulich, aber auch angebracht ist dagegen, dass der Sportverein Blau-Weiß Dörpen, der den Platz hauptsächlich nutzt, sich ebenfalls finanziell an den Bauarbeiten beteiligt. Wegen der fehlenden Förderung muss zwar auch er etwas tiefer in die Tasche greifen. Als Eigentümerin bleibt aber nun einmal die Kommune für die Instandhaltung des Sportparks und des dortigen Umkleidegebäudes zuständig. Ihr bleibt nun nichts anderes übrig, als für den fehlenden Zuschuss des Landes in die Bresche zu springen. Auch wenn die Gemeindekasse es gerade hergibt, sind 138000 Euro nicht wenig Geld, was nun zusätzlich aufgebracht werden muss.

Doch die Gemeinde muss und will auch investieren, wenn sie den Bürgern etwas bieten möchte, und das ist in diesem Fall ein funktionstüchtiger Sportplatz mit einem Umkleidegebäude, in dem sich die Sportler wohl fühlen sollen.