Heede. Einen dreistelligen Bargeldbetrag haben Einbrecher aus einer Reha-Praxis in Heede erbeutet.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stiegen die Täter in der Nacht zu Samstag in das Gebäude an der Dersumer Straße ein, nachdem sie ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen hatten. Die Einbrecher durchstöberten die Räume nach Wertsachen und entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.