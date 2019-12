Dörpen. Das Ingenieurbüro Walter Papen hat seine Türen in Dörpen eröffnet. Bei der Feierstunde waren Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken, Vertreter der Handwerk- und Gewerbevereine Dersum und Dörpen sowie Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann geladen.

