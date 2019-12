Heede. Zum zwölften Mal hat der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) Heede in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde den Heeder Adventskalender herausgegeben. Bis Heiligabend gibt es täglich einen von der örtlichen Geschäftswelt gesponserten Sachpreis oder Warengutschein zu gewinnen.

Die Ziehung des Glücksloses am 2. Dezember übernahm Bürgermeister Antonius Pohlmann (CDU) unter den Augen der HHG-Vertreter Annette Köster, Ralf Kückelmann und Georg Niemeyer. Der Besitzer des Adventskalenders mit der Losnummer 598 darf sich auf eine Gans für vier Personen im Hotel „Zur Linde“ freuen.

Bis zum 24. Dezember wird täglich um 18 Uhr ein weiteres Los gezogen und anschließend in der Bäckerei Jossen sowie auf der Homepage der Gemeinde Heede unter www.heede-ems.de veröffentlicht. Die Preise können an den darauffolgenden Tagen bei den jeweiligen Sponsorenbetrieben abgeholt werden.

Der Gewinner vom Sonntag, 8. Dezember, wird auf dem Heeder Weihnachtsmarkt ermittelt. In einer Sonderziehung am 24. Dezember werden darüber hinaus aus allen nicht gezogenen Losnummern zehn Sonder-Trostpreise verlost. Auch weiterhin ist der Adventskalender zu einem Preis von vier Euro in der Bäckerei Jossen erhältlich.