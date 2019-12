Der Nikolausmarkt in Neubörger dürfte auch in diesem Jahr wieder zu einem Treffpunkt für die Einwohner und viele Gäste werden. Foto: Hermann-Josef Tangen

Neubörger. Mit einem besinnlichen Programm wartet der 8. Nikolausmarkt in Neubörger auf, zu dem der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe und die ortsansässigen Vereine am Sonntag, 8. Dezember, einladen. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auf dem Dorfplatz, im Heimathaus und in der Turnhalle statt.