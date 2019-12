Der Walchumer Weihnachtsmarkt öffnete am Samstag zum 23. Mal seine Tore. Foto: Johanna Flint

Walchum. Der Walchumer Weihnachtsmarkt eröffnete am Samstag bereits zum 23. Mal seine Tore und zog zahlreiche Besucher an, die sich an den vielseitigen Angeboten der Aussteller erfreuten.