Die Schüler der Dersumer Grundschule haben 1950,05 Euro gesammelt. Unicef-Vertreter Gerd Bartinger (links) freut sich über die Spende. Die Schüler (vorne von links) Nele Sürken, Leon Terveer, Anna Ottens und Timo Mintemann wurden aufgrund der am meisten gelesenen Seiten als "Lesekönige" gekrönt. Foto: Talea Norda

Dersum. Die Schüler der Dersumer Grundschule haben an der bundesweiten Aktion „Lesen für Unicef“ teilgenommen und dadurch einen Betrag von insgesamt 1950,05 Euro gesammelt. Ein Teil des Betrags wird an das Projekt „Let us learn“ in Madagaskar gespendet.