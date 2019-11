Hasselbrock. Um umgehend Erste Hilfe bei einem Kreislaufstillstand durch Herzkammerflimmern leisten zu können, hat die Gemeinde Walchum einen Defibrillator in Hasselbrock installiert.

Das medizinische Gerät befindet sich rechts neben dem Eingang der Umkleidekabinen des Sportvereins SG Walchum/Hasselbrock hinter der alten Schule und ist bei Erfordernis auch von medizinischen Laien verwendbar.

Bürgermeister Alois Milsch ist erfreut darüber,dass mittlerweile in Walchum und in Hasselbrock jeweils ein Defibrillator vorzufinden sei. Den gewählten Standort in Hasselbrock bezeichnete er als optimal. Durch regen Punkt- und Trainingsbetrieb auf den anliegenden Sportstätten sowie diversen Veranstaltungen auf dem Grillplatz hinter der Umkleidekabine herrsche rund um den Defibrillator immer viel Bewegung.

Zusätzlich befinden sich in unmittelbarer Nähe der Dorfkern, die Kirche und ein Fahrradweg, der in die Niederlande führt. Somit ist das medizinische Gerät bei Bedarf schnellstmöglich zu erreichen. „Mein großer Dank gilt der Volksbank Emstal für die Übernahme der Anschaffungskosten beider Geräte und dem Sportverein SG Walchum/Hasselbrock, der den Antrieb dazu gegeben hat, Defibrillatoren anzubringen“, teilte Milsch bei der offiziellen Freigabe mit.

„Ich hoffe nicht, dass der Defibrillator zur Anwendung kommt. Falls jedoch eine Nutzung erforderlich ist, hat sich der Einsatz gelohnt, wenn damit ein Leben gerettet werden kann“, betonte Wilfried Freerks von der Volksbank Emstal. Erfreut zeigten sich ebenfalls Klaus Fehrmann und Andrea Benker vom Sportverein SG Walchum/Hasselbrock, die sich für die Installation der medizinischen Geräte eingesetzt haben.