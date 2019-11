Heede. Alfons Andrees ist in der außerordentlichen Generalversammlung des SV Rot-Weiß Heede zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Die Wahl des einzigen Kandidaten erfolgte seitens der 76 Mitglieder in offener Abstimmung einstimmig.

Die Zusammenkunft im Vereinslokal Landhaus Kanne-Hunfeld war erforderlich, weil es in der Generalversammlung im August nicht gelungen war, einen Nachfolger für Günter Bruns zu finden. Ein zweiter Tagesordnungspunkt war die Bestätigung von Margret Bögemann als Spartenleiter Finanzen.

Wahlleiter Bürgermeister Antonius Pohlmann (CDU), der den SV Rot-Weiß von 2003 bis 2007 als Vorsitzender geführt hatte, dankte dem bisherigen Amtsinhaber Bruns für seinen Einsatz im Heeder Sport. „Es war eine Ehre für mich, mit dir zusammenzuarbeiten.“ Dem Bürgermeister zufolge „schlägt das Herz der Gemeinde für Rot-Weiß.“ Das zeige sich vor allem in den Millioneninvestitionen in Baumaßnahmen für den Sport. Überleitend zu Alfons Andrees ergänzte der Bürgermeister, dass dieser dem Verein bereits viel gegeben habe.

Verein gut aufgestellt

Andrees bescheinigte seinem Vorgänger Günter Bruns, den Verein auf Kurs gehalten zu haben. „Dein Einsatz verdient meinen Respekt“, so der langjährige Fußballer, als er Bruns Blumen und ein Präsent bei stehendem Beifall der Versammlungsteilnehmer überrreichte. Er übernehme von seinem Vorgänger einen gut aufgestellten Verein. „Wir haben auch eine Sportanlage, die man so schnell in anderen Orten der Samtgemeinde kein zweites Mal findet.“ Andrees sagte weiter, dass er Rot-Weiß weiterentwickeln und besonders den Nachwuchs fördern wolle. „Nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen sind wir alle sportlich gefordert“, so der Heeder Unternehmer beim Blick auf die Mitglieder.

In der Geschichte des inzwischen 59 Jahre alten SV Rot-Weiß ist Alfons Andrees der erst zehnte Vorsitzende. Zuvor hatten Hermann Bröring (1960-1963), Hermann Kleemann (1963-1971), Theo Potthoff (1971-1974), Heinrich Droste-Hunfeld (1974-1980), der heutige Ehrenvorsitzende Agatius Schulte (1980-1994), Johann Dähling (1994-2003), Antonius Pohlmann (2003-2007), Alois von Ohr (2007-2011) und Günter Bruns (2011-2019) die Geschicke des Vereins gelenkt.