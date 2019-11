Dörpen. Viele können es schon jetzt gar nicht mehr erwarten, bis das Gebäude steht: Mit dem offiziellen Spatenstich ist der Startschuss für den Neubau des Pflegedienstes Evita an der Dörpener Hauptstraße gefallen.

"Die Nachfrage ist jetzt schon sehr hoch", berichtete Bauherr Hannes Berlage. Denn neben der Verwaltung und der Tagespflege sollen auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück an der Hauptstraße 89 (links neben der LVM-Versicherungsagentur Ruberg) auch mehrere Seniorenwohnungen mit 45 bis 81 Quadratmetern Größe entstehen. Diese sollen behindertengerecht und mit einem Balkon ausgestattet werden. Die Warteliste für die Wohnungen zähle inzwischen schon 16 Plätze, ergänzte Ehefrau Tatjana Berlage.

Zehn neue Mitarbeiter eingestellt

Die Option, um das ebenfalls 2000 Quadratmeter große Grundstück dahinter zu erweitern, behalten sich die Bauherren vor. Der Bedarf sei schon jetzt ja, wie die Nachfrage zeige, so das Ehepaar. "Eigentlich könnten wir jetzt schon loslegen, ein zweites Gebäude zu bauen", sagte Tatjana Berlage lachend. Erst einmal muss jedoch dieser Neubau fertig gestellt werden – angepeilt sei der Sommer im kommenden Jahr, vermutet Gerd Nyenhuis vom beauftragten Ingenieurbüro.

Darauf warten nicht nur die derzeit 40 Mitarbeiter, sondern auch zehn zusätzliche Angestellte, die schon auf heißen Kohlen sitzen, bis sie im neuen Gebäude loslegen können, berichtete Tatjana Berlage.

Klein angefangen, groß geworden

"Aus Sicht der Gemeinde sind wir auch froh, dass es jetzt los geht", betonte Dörpens Bürgermeister Manfred Gerdes, besonders weil das Gebäude an einer markanten Stelle an der Hauptstraße errichtet werde. Das Ehepaar Berlage sei schon lange in Dörpen erfolgreich aktiv, deshalb freue er sich über den Schritt, im Bereich der Gesundheitsversorgung weiter nach vorne zu gehen, gerade auch weil der demografische Wandel es schwierig mache, Schritt zu halten.

Derzeit hat der Pflegedienst Evita seinen Sitz in nächster Nähe zum Dörpener Rathaus. "Wir waren natürlich froh, dass wir erst einmal bei euch einziehen und bei euch groß werden konnten", bedankte sich Hannes Berlage bei Gerdes und Gemeindedirektor Hermann Wocken. "Das ist aber auch typisch für die Gemeinde, dass man in Dörpen klein anfängt und groß raus kommt", erwiderte Wocken.

Gartenanlage

Für den Neubau investieren die Inhaber mehr als zwei Millionen Euro. Darin inbegriffen sind neben der Ausstattung der Seniorenwohnungen auch die Gestaltung des großzügigen Gartens, in dem diverse Angebote für die Bewohner geplant sind, darunter ein Hochbeet, in dem Blumen oder Gemüse angepflanzt werden kann.