"Wie heißt der?": Erzieherin Eva Buten (links) erklärt den Kindern der St. Michael Kindertagesstätte die Zeitung. Gesponsert wird diese von der Firma AB Federn, für die stellvertretend Sophie-Laura Bakker bei einem Treffen dabei war. Foto: Talea Norda

Heede. Schon in ganz jungen Jahren werden aktuell die Kinder der Kindertagesstätte (Kita) St. Michael in Heede an die Ems-Zeitung herangeführt. Seit zwei Monaten und bis auf Weiteres bekommt die Einrichtung die Lokalausgabe für das nördliche Emsland in die Kita geliefert.