Rhede. Auf der Kreisstraße (K) 155 zwischen Heede und Rhede hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autoinsasse erlitt lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere Insassen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

