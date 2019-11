Rhede. Auf der Kreisstraße (K) 155 zwischen Heede und Rhede hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere Insassen – darunter ein Kind – wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

