Lkw oder Traktor beschädigt Bahnschranke in Dörpen CC-Editor öffnen

Eine Bahnschranke hat ein unbekanntes Fahrzeug in Dörpen mit seinem Auflieger beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Marcel Kusch/dpa

Dörpen. Vermutlich ein Traktor oder ein Lkw hat in Dörpen am Bahnübergang an der Neudörpener Straße eine Halbschranke beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.