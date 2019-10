Dörpen. Die Sanierung der Bundesstraße 401 zwischen Heede und der Autobahn 31 steht kurz vor der Vollendung. Im letzten Bauabschnitt steht in Kürze die Erneuerung der Auf- und Abfahrt an, dafür wird der Knotenpunkt zwei Wochen voll gesperrt.

"Die Arbeiten an der freien Strecke zwischen Heede A 31 stehen kurz vor dem Abschluss, so dass ab Montag die letzte Bauphase im Bereich der Brücke über die A 31 folgt", teilte Klaus Haberland, Leiter des Geschäftsbereichs Lingen bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Mit der Sanierung wurde Mitte September begonnen. Los ging es wie berichtet mit der Kreuzung Dersumer Straße (Landesstraße48/Kreisstraße 165), die dafür halbseitig mit einer Baustellenampel gesperrt wurde. Im zweiten Bauabschnitt, mit dem am 9. Oktober begonnen wurde, wurde die B401 zwischen der "Tankstellen-Kreuzung" und der A31 auf einer Länge von etwa drei Kilometern saniert. Ursprünglich sollten diese Arbeiten bis Freitag, 26. Oktober erledigt sein. Am Dienstag waren Arbeiter der ausführenden Firma Georg Koch GmbH aus Westerstede aber noch fleißig damit beschäftigt, Restarbeiten zu erledigen. Haberland kündigte eine Freigabe der B401 im Laufe der Woche an. Solange gilt weiterhin die Umleitung, die in beide Richtungen über die Kreisstraße K165 (Neurheder Straße in Heede) und die Landesstraße L50 (Neuheede) führt.

Am Montag, 4. November 2019 beginnt die Sanierung auf dem Brückenbauwerk an der Anschlussstelle der A31. Dafür wird die Anschlussstelle bis voraussichtlich Freitag, 15. November, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Örtlich eingerichtete Umleitungen über die Anschlussstellen Rhede oder Lathen beziehungsweise über Neuheede und die K165 stehen zur Verfügung. Ursprünglich sollte diese Erneuerung in zwei Phasen mit einer halbseitigen Sperrung inklusive Ampel erfolgen und die beiden Auf- und Abfahrten nacheinander saniert werden. Von diesem Plan hat sich die Straßenbehörde aber verabschiedet, nun wird "in einem Guss" mit Vollsperrung gearbeitet. "Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrzeitverluste sind jedoch vor allem in den Verkehrsspitzenzeiten möglich", heißt es in einer Mitteilung. Die Verkehrsteilnehmer und Anlieger werden um Verständnis gebeten.

Die Baukosten betragen rund 1,1 Millionen Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.