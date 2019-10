Mazda CX5 von Hof in Dörpen gestohlen CC-Editor öffnen

Unbekannte haben in Dörpen einen Mazda CX5 entwendet. Foto: Mazda

Dörpen. Unbekannte sind am Sonntagmorgen in Dörpen zunächst in ein Haus auf einem landwirtschaftlichen Gehöft eingebrochen, haben dort einen Fahrzeugschlüssel gestohlen und haben sind im Anschluss einen Mazda CX5 entwendet.