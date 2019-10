Walchum. Sechs Wochen lang müssen Autofahrer in Walchum (Samtgemeinde Dörpen) Umleitungen in Kauf nehmen: Die Ortsdurchfahrt, die Landesstraße 48, wird bis Ende November voll gesperrt, weil die Fahrbahn saniert wird.

Die Sperrung gilt ab Montag, 7. Oktober 2019, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen am Freitag mitteilte. Saniert wird die Fahrbahn, aber auch die Entwässerungsanlagen.

Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt, die jeweils etwa drei Wochen dauern sollen: Zunächst steht der Bereich zwischen der Straße Am Markt und der Hasselbrocker Straße (Kreisstraße/K 148) an. In dieser Zeit wird der Verkehr aus Richtung Heede kommend über die K 135 in Richtung Neudersum, die K 156 und die K 148 in Richtung Walchum umgeleitet.

Ein zweiter Bauabschnitt erstreckt sich von der Hasselbrocker Straße (K 148) bis zur Landesstraße 59. In dieser Bauzeit führt die Umleitungsstrecke in Walchum über die K 148 in Richtung Hasselbrock, K 147 und die K 149 in Richtung Sustrum.

Umleitungen werden ausgeschildert

Aus Niederlangen beziehungsweise Sustrum kommend erfolgt die Verkehrsführung jeweils in umgekehrter Reihenfolge. Die Bauzeit beträgt insgesamt etwa sechs Wochen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Sollten sich Einschränkungen des ÖPNV ergeben, werden die zuständigen Verkehrsbetriebe ihre Fahrgäste frühzeitig informieren.

Die Baukosten belaufen sich auf 210.000 Euro und werden von dem Land Niedersachsen getragen. Die Straßenbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die damit einhergehenden Behinderungen um Verständnis.