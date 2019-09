Dörpen. Der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) hat den für Freitag, 4. Oktober, geplanten Auftritt von Ingo Appelt abgesagt. Damit entfällt auch die 2. XXL-Comedy-Nacht, die an diesem Abend im Festzelt auf dem Marktplatz hätte stattfinden sollen.

