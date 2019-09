Neue Flutlichter für Sportplatz in Heede CC-Editor öffnen

Mit LED wurden die neuen Flutlichter ausgestattet. Foto: Nele Wessels

Heede. Mit neuen Flutlichtern ist der Sportplatz in Heede ausgestattet worden. Nach der Einweihung am Freitag erfolgt am Samstag, 28. September, die Feuertaufe, wenn die Fußballer von Rot-Weiß Heede um 20 Uhr den SuS Rhede zum Meisterschaftsspiel erwarten.