Neulehe. Wer in Neulehe und Umgebung mit dem Fahrrad durch die Natur fahren möchte, hat es an einigen Stellen schwer. Viele Wege sind mit grobem Schotter ausgebessert worden und machen eine Radtour unmöglich, was Heiner Ruberg aus Neulehe beklagt.

"Obwohl viel geredet wird, dass man den Fahrradverkehr fördern will, scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein", meint Ruberg. In und um Neulehe würden immer mehr landwirtschaftliche Wege mit Bauschutt oder sogenanntem Recyclingschotter aufgefüllt. Zahlreiche Strecken seien durch die Ausbesserungen ruiniert worden, meint Ruberg.

Er nennt den Burenweg, die Verlängerung der Lindenstraße in Richtung Papenburg, die Heinrichstraße in Richtung Bundesstraße 401, die Straße Am Park oder Wege entlang der Montaniastraße - und könnte die Liste noch weiterführen. Besonders die Verbindung mit dem Fahrrad nach Papenburg sei schlecht. Der offizielle Radweg sei in "katastrophalem Zustand" und nun die alternative Strecke über die Lindenstraße nicht mehr befahrbar. Nahezu faustdicke Steine seien auf der Fahrbahn verteilt worden. "Für landwirtschaftliche Fahrzeuge mag das ja gehen, aber für Fahrradfahrer sind diese Wege kaum noch nutzbar."

Ruberg selbst ist Rollstuhlfahrer und viel mit seinem Handbike auf den Binnenwegen unterwegs. Nicht nur, weil die Radwege an den Hauptstraßen teilweise in sehr schlechtem Zustand seien, sondern auch, weil der Verkehrslärm extrem störe. Er habe mich schon durch unzählige Sandwege gekämpft, die manchmal schwer, aber doch passierbar waren, meint Ruberg. Unlängst habe er aber eine Tour auf halber Strecke abbrechen müssen, "weil nichts mehr ging".

Aus diesen Grund hat er auch bei der Samtgemeinde Dörpen nachgefragt, ob die Strecken nicht wieder mit feinerem Schotter ausgebessert werden könnten. In vergangenen Jahren sei dies noch geschehen, meint Ruberg. Die Samtgemeinde teilt jedoch mit, dass die Straßenausbesserungen auf landwirtschaftlichen Wegen durch die Benutzung mit schweren Fahrzeugen eine ganzjährige Aufgabe sei, verbunden mit erheblichen Kosten. Durch den groben Schotter seien die Wege wieder befahrbar und die Kosten hielten sich in Grenzen. Auch würde der Schotter zum Teil von Anliegern selbst eingebaut, heißt es seitens der Verwaltung. Die Gemeinden Neulehe und Lehe seien finanziell nicht in der Lage, die Wege zu auszubessern, dass sie für Radfahrer oder Rollstuhlfahrer angenehm zu fahren seien.

Verständnis habe er für diese Erklärung nicht, meint Ruberg. In Gesprächen mit zahlreichen Radfahrern, die ebenfalls die Wege fernab der Hauptstraßen nutzten, habe er gemerkt, dass er mit dem Problem nicht allein dastehe, und würde sich aus diesem Grund eine andere Vorgehensweise der Kommune wünschen.