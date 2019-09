Dersum. Mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt rund 164.000 Euro fördert der Landkreis Emsland gleich zwei Bauvorhaben der Gemeinde Dörpen.

Vel consequuntur exercitationem voluptatum magnam. Dolorum dolor natus esse alias eos eligendi. Laborum aut earum ab laborum non maiores nulla. Aliquid deleniti magni eum qui sint alias. Earum placeat corporis fugit libero id. Aut illum consequatur fuga officia cum. Ut corrupti culpa recusandae eligendi fugit dolorum provident libero. Possimus molestiae sapiente dolor aut consectetur. Et unde ut ipsa ex suscipit consequatur qui.