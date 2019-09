Dersum. Bei einem Verkehrsunfall in Dersum sind fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag auf der Dersumer Straße. Den Beamten zufolge wollte ein 77-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen nach links in den Mittelweg abbiegen. Dabei habe er einen entgegenkommenden Pkw übersehen, an dessen Lenkrad eine 30 Jahre alte Frau saß.

Beim Zusammenstoß der beiden Autos, ein Opel und ein Renault Clio, wurden laut Polizei fünf Beteiligte verletzt, darunter zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden durch das missglückte Abbiegemanöver schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.