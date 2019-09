Tablets sinnvoll in Grundschul-Alltag integrieren CC-Editor öffnen

Der Schulleiter (links) mit den Evaluatoren und dem Schulvorstand. Foto: Nele Wessels

Heede. „Bildung in einer digitalisierten Welt“ – so lautete das Thema an der Heeder Grundschule. Dabei ging es unter anderem um die zielorientierte Nutzung digitaler Endgeräte im Unterricht.