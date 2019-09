Hoch hinaus geht es beim Springreiten der Reitertage in Dörpen. In 24 Prüfungen in den Disziplinen Springen und Dressur werden bis zu 327 Teilnehmer erwartet. Archivfoto: Helmut Diers

Dörpen. Am kommenden Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, richtet der Reit- und Fahrverein (RuF) Dörpen wieder die alljährlichen „Dörpener Reitertage“ auf dem Reitplatz zum Wendebecken in Dörpen aus. In den Disziplinen Springen und Dressur gehen bis zu 327 Reiter in 24 Prüfungen an den Start.