Steinbild. Wie auch das Original in München findet am Samstag, 21. September, im Rahmen der Steinbilder Kirmes das Oktoberfest "Steinbilder Wies'n" im Festzelt auf dem Kirmesplatz statt.

"Das Fest wurde in den Vorjahren sehr gut angenommen und entwickelt sich zu einem festen Bestandteil unseres Kirmesprogramms. Im Festzelt soll auch in diesem Jahr wieder ordentlich gefeiert werden", so der HHG-Vorsitzende Ernst-Otto Cordes über die sechste Ausgabe des Festes. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Für eine ausgelassene "Hüttengaudi" sorgt das "Gamsbart-Trio" aus Weingarten.

Nach Angaben der Organisatoren – dem Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) Kluse-Ahlen-Steinbild, dem Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe (VHHG) Walchum-Hasselbrock und dem Festwirt Kemker aus Dörpen – wird den Gästen zünftig bayerisches Bier und deftige Köstlichkeiten wie Weißwurst, Haxen, Backschinken und Brezeln serviert.

Hauptgewinne: Busreise und Flachbildfernseher

Gegen 22 Uhr erfolgt die Gewinnauslosung der Kirmes-Tombola, durchgeführt vom HHG Kluse-Ahlen-Steinbild und vom VHHG Walchum-Hasselbrock. Als Hauptpreise winken eine Eurostar-Busreise im Wert von 1000 Euro, ein Flachbildfernseher und ein Fahrrad. Neben den Hauptgewinnen sind weitere wertvolle Sachpreise zu gewinnen.

Tischreservierungen für Gruppen ab acht Personen aus Freundeskreisen, Nachbarschaften, Firmen und Vereinen können nur in Verbindung mit einem vorherigen Kartenkauf bis Mittwoch, 18. September, unter der Telefonnummer 04963/918159 oder per E-Mail an cremering@cordesgmbh.de vorgenommen werden.

Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Eintrittskarten zu einem Preis von acht Euro sind an folgenden Vorverkaufsstellen zu erwerben: Tankstelle Wessels in Walchum, Volksbank Emstal in Steinbild, Emsländische Volksbank in Dörpen, Getränkemarkt Fresh + Cool in Walchum sowie der Bäckerei Ganseforth in Ahlen und Walchum.