Dersum. Im Beratungszentrum der Volksbank Emstal in Dersum haben sich Vertreter von 31 Vereinen und Verbänden über eine Spende in Höhe von insgesamt 25.100 Euro von der Volksbank gefreut.

In seiner Begrüßung verdeutlichte Karl-Heinz Stahlhöfer, Leiter des Beratungszentrums Dersum, die Bedeutung des Ehrenamts: „Sie machen durch Ihr Engagement unsere Region stark und vielfältig, diesen Einsatz unterstützen wir gerne.“

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, reichen die Investitionen der Spenden von einer neuen Vereinsfahne für die Katholische Frauengemeinschaft Dersum über einen zweiten Kühlwagen des Dörpladens in Hebelermeer bis hin zu neuen Poloshirts für die KLJB in Lathen-Wahn.

„Wir sind verwurzelt in der Region und verbunden mit den Menschen – unsere Unterstützung vor Ort hat bei der Volksbank Emstal eine lange Tradition. Die vielseitigen Vereine, Verbände und Gruppen machen unser Geschäftsgebiet bunt, lebenswert und attraktiv – wir sind stolz, wenn wir hierzu einen kleinen Beitrag leisten können“, betonte Stahlhöfer.