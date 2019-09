Dersum. In der Gemeinde Dersum wird am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, Kirmes gefeiert. Zum 58. Mal findet im Rahmen des Volksfestes der Erntedankumzug durch den Ort statt.

Los geht es am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr. Dann setzt sich beim Feuerwehrhaus der Umzug mit den geschmückten Motivwagen und zahlreichen Fußgruppen in Bewegung. Die Route führt über die Industrie- und Hauptstraße in nördlicher Richtung bis zum Ehrenmal an der Bergstraße, von wo es weiter in südlicher Richtung zum Festgelände auf dem Kolpingplatz geht. Dort werden die Erntewagen während einer kleinen Dankandacht gesegnet.

Im Anschluss zieht der Umzug weiter über die Hauptstraße in Richtung Molkerei und dann in der Gegenrichtung zurück zum Festplatz, wo die Besucher ein buntes Programm mit vielfältigen Attraktionen erwartet. Um 20 Uhr beginnt im Festzelt am Kolpingplatz für alle Einwohner und Gäste der Gemeinde der „Tanz unter der Erntekrone“. Die mit Spannung erwartete Prämierung der Teilnehmer des Erntedankumzuges erfolgt um 21.30 Uhr.

Der zweite Festtag beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Erntedankhochamt in der Kirche St. Antonius und anschließendem musikalischen Frühschoppen mit dem Musikverein Dersum. Nach einem gemeinsamen Mittagessen veranstaltet der Handel-, Handwerk- und Gewerbeverein (HHG) Dersum den traditionellen Luftballonwettbewerb. Im Festzelt werden für alle Besucher Kaffee und Kuchen angeboten. Diverse Fahrgeschäfte, Süßwarenstände sowie Los- und Spielwarenbuden ergänzen das Angebot. Zum Abschluss der Festtage findet gegen 17 Uhr die von der Katholischen Landjugend unterstützte Sonderverlosung der Gemeinde statt.

Für die kleinen Gäste hat der HHG mit mehreren Mitgliedsunternehmen den 17. „Kirmes-Bummel-Pass“ herausgegeben. Dieser kann sowohl in der Grundschule und im Kindergarten als auch im Salon Schulte, in der Bäckerei Jossen und in der Dersumer Geschäftsstelle der Volksbank Emstal erworben werden.