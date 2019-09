Heede/Fehndorf. Unter dem Leitwort „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben“ haben sich am frühen Samstagmorgen rund 220 Pilger in Fehndorf zu Fuß auf den Weg zur Gebetsstätte Heede gemacht.

