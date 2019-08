Neudersum. Der Musiker Buddy Hill alias Andreas Völker aus Neudersum hat sein erstes Album als Solokünstler veröffentlicht.

Mit insgesamt vier Liedern ist das Album „Bün wi hier bi arme Lü“ bereits auf bekannten Plattformen wie Amazon oder Spotify erhältlich. Das Album lässt sich, so teilt es der Künstler in einer Ankündigung mit, als „Alternative“ bezeichnen, enthalte zudem jedoch Lieder, die sich in den Bereich des Schlagers einordnen lassen.

Das bereits einschlägig bekannte Lied „Der Durstige Mann – Bün wi hier bi arme Lü“, das bereits 1999 von Völker geschrieben und 2003 mit seiner ehemaligen Punk-Rock Band „D.N.A – Die Neurheder Allestrinker“ veröffentlicht wurde, ist ebenfalls auf dem Album enthalten. Darunter befinden sich ebenfalls zwei Liebeslieder im Rock’n’Roll-Stil, heißt es weiter.

Das vierte Lied ist eine neue, rockige Version des 1926 von Hermann Grote geschriebenen „Niedersachsenliedes“. Die bekannteste Version dieses Stücks wurde 1981 von Schlagersänger Heino geschrieben und schaffte es 2006 sogar in die deutschen Charts. Aufgenommen und produziert wurde das Album in Eigenregie. Die komplette Musik wurde dabei von Buddy Hill selber eingespielt, unterstützt wurde er vom Neudersumer Männerchor.