Fresenburg. Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Düthe-Fresenburg-Melstrup kann in diesem Jahr auf ihr 70-jähriges Bestehen zurückblicken.

Die Feierlichkeiten für dieses Jubiläum beginnen am Samstag, 21. September, um 14 Uhr mit einer Heiligen Messe unter freiem Himmel auf dem Sportplatz in Fresenburg. Nach dem feierlichen Gottesdienst findet auf und um den Sportplatz herum ein attraktiver Spielenachmittag für Jung und Alt statt. Unter anderem zählen eine Hüpfburg, Bungee Run, Gorodki, verschiedene Laufstationen, Kinderschminken und vieles mehr zu den vielfältigen Attraktionen, die an diesem Nachmittag von den Landjugendmitgliedern organisiert werden.

Ab 20.30 Uhr findet im Haus Rüschen die öffentliche Jubiläumsfeier mit einem Fass Freibier, das ab 21 Uhr ausgeschenkt wird, statt. Für gute Laune und Spaß am Tanzen sorgt an diesem Abend das DJ-Team „Overdrive“. Besonders möchten die KLJBler auf diesem Wege alle ehemaligen Mitglieder einladen, da nicht jeder persönlich angeschrieben werden könne. Auch die KLJB-Gruppen der Samtgemeinde Lathen, des BOJE-Verbundes und des Dekanates Aschendorf sowie alle Gemeindemitglieder aus Düthe, Fresenburg und Melstrup, sowie Freunde und Interessierte sind an diesem Tag willkommen.