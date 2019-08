Hunderte feiern unter alter Linde in Heede CC-Editor öffnen

Im Schatten der alten Linde wurde am Samstag gefeiert und Musik gehört. Foto: Anna Heidtmann

Heede. Musik hören, Leute treffen und unter freiem Himmel einen geselligen Abend verbringen: Beim „Lindenglühen“ am Samstagabend in Heede verwandelte sich der Platz rund um die 1000-jährige Linde binnen kurzer Zeit in ein Festivalgelände mit mehreren Hundert Besuchern, die sowohl musikalisch als auch kulinarisch voll auf ihre Kosten kamen.