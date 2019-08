Dörpen. Nach mehreren Vorfällen in der Samtgemeinde Dörpen warnt die Polizei in Papenburg vor Haustürgeschäften.

Am Donnerstag wurden der Polizei zufolge in der Samtgemeinde Dörpen in mehreren Fällen Handwerkerleistungen von britischen Landfahrern in Form von Dach- oder Pflasterreinigungsarbeiten angeboten. Im Rahmen dieser Haustürgeschäfte wird in der Regel mündlich vorab ein Festpreis vereinbart. Für die dann meist qualitativ ungenügend ausgeführten Arbeiten wird nach Angaben der Polizei dann aber regelmäßig ein anderer, komplett überhöhter Preis verlangt. Die Beamten raten grundsätzlich von Geschäften dieser Art ab und mahnen zur Vorsicht.