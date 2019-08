Heede. Die Teilnehmergemeinschaft (TG) der Flurbereinigung Heede-Emspolder wird 64 Jahre nach ihrer Gründung zum Ende dieses Jahres aufgelöst. Das haben die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung einstimmig beschlossen.

Die bisherigen Aufgaben der TG übernimmt ab dem kommenden Jahr der bereits gegründete Wasser- und Bodenverband (WBV) Heede.

Mit dem Ziel, die anstehenden Aufgaben beispielsweise bei der Grundstücksentwässerung oder der Zusammenlegung hofnaher Flächen in einer Gemeinschaft einvernehmlich zu lösen, gründete eine Gruppe von Männern im Jahr 1955 die TG Heede-Emspolder. Die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung sowie der Windschutzanlagen und Feldgehölze zählen bis heute zu ihren Hauptaufgaben. Der Schwerpunkt bei dem in der Gemeinde Heede seit 2015 laufenden Flurbereinigungsverfahren liegt auf dem Wege- und Straßenbau.



Möglichkeiten eröffnen

Die TG habe diesbezüglich einige Kompensationsaufgaben übernommen, berichtete der Vorsitzende Gerd Brand. Etwa 18 Kilometer der Straßen im Außenbereich von Heede werden nach den Worten von Bürgermeister Antonius Pohlmann (CDU) im Zuge des laufenden Flurbereinigungsverfahrens saniert und erneuert. „Wir wollen aber am Ende dieses Prozesses nicht stehen bleiben, sondern Möglichkeiten eröffnen, nach diesem Verfahren handlungsfähig zu bleiben“, sagte Pohlmann.

Rechtliche Gründe

Eine Übertragung der Wegebauaufgaben auf die TG sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen. Der neue Weg in die Zukunft sei daher die Auflösung der TG Heede-Emspolder. Mit dem Übergang der Geschäfte auf den neugegründeten WBV, in dessen Zuständigkeit auch der Straßen- und Wegebau falle, beginne eine „neue Zeitrechnung“, so der Bürgermeister. Das Guthaben der TG in Höhe von rund 155.000 Euro soll dem WBV gemäß einstimmigem Versammlungsbeschluss zur Verfügung gestellt werden.

Überblick über Straßensanierungen

Einen Überblick über den aktuellen Stand des Flurbereinigungsverfahrens gab Christof Westendorf vom Amt für Landesentwicklung in Meppen. Nach dem Ausbau der Straßen Brinkweg, Alte Kämpe und Geerenstraße im Jahr 2018 mit einem Auftragsvolumen in Höhe von rund 564.000 Euro sollen nach seinen Worten im kommenden Jahr die Straßen Bürgermeister-Connemann-Straße, Schuckenbrock, Hermann-Löns-Straße und die Hubertusstraße im Wert von rund 500.000 Euro saniert werden.

Der etwa 700.000 Euro umfassende letzte Abschnitt ist für den Ausbau der Straßen Waldstraße, Kuhweg, Hühnermissenweg sowie der Wege zum Umspannwerk und zur Reithalle nahe dem Emsdeich im Jahr 2021 vorgesehen.

Alexander Schweers, Geschäftsführer des Flurbereinigungsverbands, danke dem TG-Vorstand, der in nahezu unveränderter Formation in den Vorstand des WBV wechselt, für seine geleistete Arbeit.