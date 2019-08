Gute Stimmung trotz Regen und Schlamm: Mit dem Verlauf der ersten Auflage des „Dorfbeat Festivals“ am Walchumer See zeigten sich die Organisatoren zufrieden. Foto: Sabrina Holthaus

Walchum. Von Punkrock bis Balladen war alles dabei: Das erste „Dorfbeat Festival“ am Samstag am Walchumer See war ein Erfolg. Selbst der Regen tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.