Neubörger. Erlebnisreich und arbeitsintensiv – so beschreibt der Vereinsvorsitzende des SV Neubörger (SVN) Christoph Wöste das zurückliegende Vereinsjahr. Auf der Generalversammlung hat der SVN auf das abgelaufene Jahr zurückgeblickt und bei Teilneuwahlen die bisherigen Amtsinhaber in ihren Funktionen bestätigt.

Wöste zufolge hat im Mai dieses Jahres „die eine Veranstaltung die nächste gejagt“. Dabei handelte es sich um die Durchführung der Sichtungsturniere für E-Jugendliche mit annähernd 30 und für Mädchen mit 20 Mannschaften. Ein Highlight sei das Kommen der Werder-Bremen-Fußballschule mit etwa 80 Kindern gewesen. „Auch das war ein voller Erfolg.“ Ohne breite Unterstützung sei die Durchführung dieser Aktivitäten in dem „harten“ arbeitsreichen Monat nicht machbar gewesen, hob Wöste hervor.

Gut verlaufen sind nach Angaben des Vorsitzenden ferner das alljährliche Jugendturnier in Verbindung mit einem Straßenturnier. Hinsichtlich des Festkommers zum 100-jährigen Bestehen hieß es, dass dieser ein „supertolles Event" war. „Nicht zuletzt durch die grandiosen Liederbeiträge des Gesangvereins Harmonia“, so Wöste. Das alles sei nur machbar gewesen durch die vielen helfenden Hände, Mitarbeit bei Arbeitseinsätzen, Spenden sowie Unterstützung durch die politische Gemeinde, bei der der Sportverein stets Gehör für seine Anliegen finde.

Es folgten die Berichte aus den einzelnen Abteilungen. Laut David Kossen hat die erste Fußballmannschaft das selbst gesteckte Ziel, die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse, nicht erreicht. Die zweite Mannschaft ist in einer Spielgemeinschaft mit Viktoria Ahlen-Steinbild am Ball. Die Oldies konnten das 50-jährige Bestehen der Altherrenelf und den Gewinn des Samtgemeindepokals feiern, so ihr Sprecher Andreas Schröer.

Die Fußball-Damenmannschaft holte das Triple durch den Titel in der Staffel sowie durch Endspielsiege um die Kreismeisterschaft gegen Olympia Laxten und um die Kreispokalmeisterschaft gegen den SV Apeldorn. Frank Michels zufolge sind die Nachwuchsfußballer bis in die Altersklasse der E-Jugend zusammen mit Viktoria Ahlen-Steinbild am Ball. „Dabei wird es immer schwieriger, überhaupt Mannschaften stellen zu können“, erklärte Michels. Gut sei das Miteinander in der „großen“ Spielgemeinschaft, zu der auch der SV Blau-Weiß Dörpen gehöre. Man habe am EWE-Cup teilgenommen, Staffelsiege errungen und in Endspielen gestanden.

Nach den Worten von Bernd Schuten befindet sich die Tennisabteilung mit zwölf Mannschaften der Herren, Damen und Jugend im Spielbetrieb. Ein Familientag sei der Beitrag zum 100-jährigen Vereinsbestehen gewesen. Um die Zukunft der Abteilung brauche man sich keine Sorgen zu machen, betonte Schuten. „Regelmäßig sind bis zu 20 Kinder im Training, auch die Ferienpassaktion wird gerne angenommen.“ Schuten zufolge wird die größte Herausforderung der nächsten Jahre die Renovierung der beiden 36 und 33 Jahre alten Plätze sein. Clemens Wiggerthale erinnerte daran, dass inzwischen seit drei Jahren das Boulespiel gepflegt wird „und der Boom anhaltend spürbar ist“.

Laut dem von Andre Rosenboom vorgetragenen Kassenbericht steht der Verein gut da. Bei Teilneuwahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber Stefan Koop (2. Vorsitzender) und Frank Michels (Jugendwart) einstimmig in ihren Posten bestätigt.