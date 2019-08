Auto fängt in Heede aus ungeklärter Ursache Feuer CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr Heede musste am Auto noch Nachlöscharbeiten vornehmen. Foto: SG Dörpen/Feuerwehr

Heede. Am Montagabend gegen 19 Uhr hat ein Pkw in Heede aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach dem Start Feuer gefangen. Die Fahrerin des Wagens konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.