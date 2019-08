Fünf Feuerwehren proben Ernstfall beim Umspannwerk in Heede CC-Editor öffnen

Mit Hilfe von Schaumwerfern gelang es den Einsatzkräften, das Öl vor dem Feuer zu schützen. Foto: Jens Sievers

Heede. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückten die Feuerwehren Heede, Dersum, Dörpen, Kluse und die Werkfeuerwehr Nordland Papier zu einer Übung beim Umspannwerk an der Deichstraße in Heede aus.