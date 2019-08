Ahlen. Stephan Antons ist der neue König des Schützenvereins Ahlen.

Auf dem Schützenfest erwies er sich beim Wettkampf um die Königskette als bester Schütze. Zu seiner Königin erwählte der neue Regent seine Ehefrau Andrea Antons.

Das Königspaar führt das Ahlener Schützenvolk in den kommenden zwölf Monaten an. In ihren Hofstaat beriefen die Majestäten Wilhelm und Manuela Liesen, Rolf und Michaela Schwenke, Hermann-Josef und Sylvia Esbach, Dieter und Annette Lütke-Harmann, Bernd und Anita Liesen, Hermann und Monika Caffier, Ludger und Marianne Heege, Sabine und Andreas Kruth, Lotte und Gerd Ströcker, Sonja und Daniel Frericks, Silvia und Matthias Brümmer, Silvia und Andreas Eiken, Inge und Hans Krüssel sowie Andrea und Reinhard Santen.