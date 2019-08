Dörpen. Jürgen Kloppenburg hat im Juli sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Firma UPM Nordland Papier in Dörpen gefeiert.

Vier Jahrzehnte ist Kloppenburg nun schon in der Ausrüstung tätig. In einer Feierstunde gratulierten die Vorgesetzten sowie Vertreter des Betriebsrates und der Personalabteilung zu diesem stolzen Arbeitsjubiläum. Als Dankeschön und als Erinnerung für seinen langjährigen Einsatz in der Ausrüstung gab es eine Ehrenurkunde sowie weitere Präsente.

UPM Nordland Papier wurde 1967 gegründet und produziert ungestrichene und gestrichene Schreib- und Druckpapiere. Die Dörpener Feinpapierfabrik ist die größte ihrer Art in Europa und produziert auf vier Papier- und zwei Streichmaschinen bis zu 1,3 Millionen Tonnen Feinpapier jährlich.