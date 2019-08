Stolz präsentieren die Jungen und Mädchen ihre Werke, die sie in verschiedenen Ferienpassaktionen anfertigten. Zu sehen sind die Bilder und Bastelarbeiten im Dörpener Rathaus. Foto: Sabrina Holthaus

Dörpen. Auf den Etagen des Dörpener Rathaus sind in den kommenden Wochen rund 100 Bilder und Bastelarbeiten zu sehen, die Kinder in den Sommerferien in verschiedenen Ferienpassaktionen angefertigt haben.