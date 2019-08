Dörpen. Langeweile kam bei den Kindern, die an der Ferienpassaktion "Hexen, Zauber und Grußelspaß" in der alten Turnhalle in Dörpen teilgenommen haben, nicht auf.

Drei Stunden lang wurde den teilnehmenden Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren ein abwechslungsreiches Programm aus verschiedensten Spielen angeboten. Bei einer Runde "Kräutersuppe kochen" konnten sich die Teilnehmer richtig austoben, als sie "Kräuter" in Form von am T-Shirt befestigten Wäscheklammern von den anderen Mitstreitern klauen mussten. Beim Spiel "Flugstunden" zeigte ein Kind Bewegungen mit einem Hexenbesen, und die anderen Kinder mussten diese nachahmen. Darüber hinaus fanden die Kinder besonders Gefallen daran, ein Porträt von ihrem eigenen Gesicht anzufertigen, ohne dabei auf das Blatt Papier schauen zu dürfen. Das Gelächter danach war groß, als die Nase plötzlich neben den Augen saß.

Betreut durch das TPZ Lingen

Betreut wurde die Aktion von Zoe Pape, Theaterpädagogikstudentin aus Lingen. Durch die Kooperation ihrer Hochschule mit dem Theatherpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft in Lingen (TPZ) sei sie auf diese Aktion aufmerksam geworden. Denn das TPZ beteilige sich laut ihrer Aussage an den regionalen Ferienpassaktionen in verschiedenen Orten im Emsland und der Grafschaft Bentheim. So habe Pape die Möglichkeit, aus einer Auswahl unterschiedlichster Angebote und Termine auszusuchen.

In die Rolle einer Hexe geschlüpft

Zum Einstieg hatte die Studentin Kennlern-und Aufwärmspiele geplant. "Dabei kann man schnell erkennen, was für eine Gruppe von Kindern ich heute vor mir habe", erklärte Pape. So könne sie beispielsweise abwägen, ob sich die Kinder schnell langweilen oder ob sie sich gut benehmen können und sich an Spielregeln halten. Anschließend konnten sich die Kinder mit themenbezogenen Spielen beschäftigen, unter anderem einem Erschreckspiel.

Zeit für das freie Spielen der Teilnehmer hatte Pape ebenfalls berücksichtigt. "Hierbei ist es sehr interessant zu beobachten, dass einige Kinder total in ihre eigene Welt als Hexe versinken. Andere erfinden neue Spiele zusammen in einer Gruppe und wechseln sich untereinander bereitwillig ab", so die Studentin. Am Ende des Workshops versammelte sich die Truppe wieder in einem Sitzkreis, um den gemeinsamen Nachmittag noch einmal Revue passieren zu lassen.