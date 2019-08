Das Bild zeigt einen der mutmaßlichen Rollerdiebe aus Dörpen. Foto: Polizei Dörpen

Dörpen. Bereits am 29. April dieses Jahres wurde am Bahnhof in Dörpen ein mattschwarzer Roller gestohlen. Die Polizei hat nun ein Bild veröffentlicht, das einen der mutmaßlichen Rollerdiebe zeigt.