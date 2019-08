Alkoholisierte Gäste sorgen für Schlägerei bei „Heeder See in Flammen“ CC-Editor öffnen

Zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen beim Festival am Heeder See. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Heede. Am frühen Sonntagmorgen ist es im Rahmen des Musikfestivals „Heeder See in Flammen“ an der Störtebeker Straße in Heede zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen.